Sectors del PSOE discrepen amb Sánchez: ''Ha actuat com un dictador''

El parit desconeix l'estratègia del seu secretari general

Redacció | El PSOE no sap què farà Pedro Sánchez a partir d'ara. Ha pres la seva decisió i ho ha fet després de consultar un grup reduït de confiança, sense aclarir al seu partit quina és la seva proposta per fer fora a Rajoy. Fonts socialistes reconeixen que el partit desconeix quins són els següents passos del secretari general ni quin és el temps que es contempla abans de convocar eleccions si finalment guanya la moció de censura.

De cara a fora, el socialisme dona suport a la decisió de Sánchez. Però portes endins, comencen a sortir les primeres veus discrepants amb la moció de censura. Vénen del sector del PSOE andalús, el més crític amb el líder socialista.

Segons publica El Plural, l'opinió d'un dirigent socialista andalús reflecteix la desconfiança que des de la potent federació d'Andalusia amb Susana Díaz al capdavant es miren Ferraz.

"Ningun secretari general, ni federal ni territorial, haurà actuat com ho ha fet ell, com un dictador, com si fos Cèsar", ha retret el dirigent de forma anònima al diari citat. Tanmateix, acusa Sánchez d'haver actuat sol sense comptar "amb les bases, ni amb l'executiva ni amb el grup parlamentari que es van assabentar de la moció quan ja estava registrada".



Consideren un error el suport dels independentistes

Segons fonts consultades per El Plural, la posició majoritària del partit a Andalusia estaria més a prop de la que defensa Cs que la defensada per la direcció federal socialista. "Tot el que no sigui convocar eleccions, aviat serà un error", reblen des de l'entorn socialista.

La qüestió que més preocupa als socialistes andalusos és dependre del suport dels partits independentistes per tirar endavant la moció de censura. "Seria la nostra agonia", sostenen tot assenyalant que "pot ser que a canvi de la investidura no demanin res però l'endemà començarien a fer-ho". "Estar a les seves mans seria un error", han etzibat al diari citat.

