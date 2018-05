Portades: El País recull les condicions de Torra per donar el 'sí' a Sánchez

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

28 de maig de 2018, 09.30 h





Alguns fantasiosos diuen que existeix El País de les Meravelles on darrera dels miralls un món parel.lel s'esdevé realment . . .



El diari El País NO és cap meravella, tot i que sovint és tan fantasiós com els somnis d'Alícia .





Tot i això, cal dir que respecte a la portada, millor la d'El Pis, perdò, El Pais, que no pas la d'El Mudo, perdò, El inMundo, no, no, altre cop perdó, el Mundo volia dir (quines jugades que ens fa l'inconscient, oi?)





