Rivera, sobre Catalunya: ''No hi ha un govern autonòmic, hi ha un govern rebel''

El líder de Ciudadanos vol que TV3 compleixi amb la Constitució

Redacció | El líder de Ciudadanos ha assegurat que cal aplicar la Constitució a Catalunya "fins a garantir que el govern de l'autonomia és un govern autonòmic. Ara mateix no hi ha un govern autonòmic, hi ha un govern rebel. Així que actuem".

En una entrevista a El Mundo i preguntat per a la intervenció de TV3, Rivera ha contestat que "més que intervenir TV3, el que s'ha de fer és controlar que compleixi la Constitució. No té sentit que una tele pública serveixi per destruir l'Estat".

El líder de Ciudadanos ha dit que cal "protegir del separatisme als catalans que vulguin ser espanyols i europeus i que compleixen les lleis". "Jo m'he sentit abandonat moltes vegades a Catalunya veient com en els pactes amb els nacionalistes ens venien pràcticament al pes".

"A mi sempre em pregunten: què fem amb els gairebé dos milions d'independentistes? I, en realitat la primera pregunta és: què fem amb els dos milions dos-cents mil que no ho són? Aquesta és la primera pregunta com a país. Després ja intentarem conciliar o seduir o veure com reconciliem a la gent".

