Junqueras no ha rebut cap de les cartes que Puigdemont li ha enviat

28 de maig de 2018, 11.07 h

Aquest Jordi Évole presumptament brillant i imparcial periodista, semblant a tants d'altres de la caverna mediàtica, que prefereixo no anomenar, escampa la mentida i la difamaxció d'una manera sibil.lina, les quals com Goebbels acaben sent veritats, que amb l'enveja i la ignorància en general són la realitat trista i alhora tràgica d'un estat castellà, en vies de naufragi total, qual titànic.



Per la República Confederal Catalana i Galeusca, sempre al vostre costat Oriol i Carles ... !... Llegir més