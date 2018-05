Turull des d'Estremera: ''Se'ns està aplicant un 'A por ellos' amb toga''

Última actualització Dilluns, 28 de maig de 2018 11:30 h

Demana confiança en Torra i aposta per una legislatura de diàleg i sense terminis

Redacció | El diputat de JxCat, Jordi Turull, ha demanat confiança en el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha reconegut que els consellers nomenats i actualment empresonats "volem ser part de la solució, no un problema". En aquest sentit, sobre un eventual nomenament d'un altre conseller per desbloquejar la situació, ha deixat clar que ha de ser el president qui nomeni els consellers per "dignitat institucional" i no Rajoy ni LLarena.

El diputat de JxCat ha defensat en una entrevista al diari Ara des d'Estremera que tant ell com Josep Rull no demanen fer de consellers des de la presó "sinó fer de consellers en llibertat". "Hi tenim tot el dret", ha dit, tot lamentant que "prohibir-nos sortir a prendre possessió és la manera que han triat d'apartar-nos de la política".

Turull ha advertit que la Moncloa està prevaricant al "no publicar el decret de nomenament". Tanmateix, creu que amb el jutge Llarena "ens estem jugant el llegat de drets i llibertats que deixarem a les pròximes generacions". "Se'ns està aplicant un 'A por ellos' amb toga", ha avisat.

Legislatura sense terminis

De cara a aquesta legislatura, el diputat ha considerat que no seria convenient fixar terminis. "Hauria de ser la legislatura del diàleg amb l'Estat, donar sortida al que han dit les urnes, que entenguessin d'una vegada que l'opció per la independència és sòlida i no s'anirà", ha comentat Turull, que també ha assenyalat que la "prioritat" és que "treguin de sobre les grapes a les institucions amb el 155".

En l'entrevista, Turull ha explicat que "mai" es va plantejar optar per marxar a l'estranger després de la seva primera estada a la presó. "I no vull marxar perquè tinc la convicció que algun dia demostraré que sóc innocent dels delictes que m'imputen", exposa, entre altres motius, el diputat de Junts per Catalunya.

'Sí' a la moció de censura contra Rajoy

D'altra banda, Turull s'ha mostrat partidari d'utilitzar els vots del PDeCAT per votar a favor de la moció de censura al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja que estaria "plenament justificat" malgrat que Pedro Sánchez "ha sigut la gran decepció, amb el seu llenguatge que imita Ciutadans".

