Germà Bel: ''Rivera és un neofalangista''

Redacció | "Sembla que el següent esglaó en la degradació democràtica a Espanya serà Albert Rivera". Així ho ha afirmat l'exdiputat de JxCAT i economista Germà Bel.

En una entrevista al Nació Digital, Bel ha assegurat que Rivera "és un neofalangista". "No té cap fonament ideològic que no sigui la unitat nacional".

"Si arriba a governar, toparà amb Europa per les temptacions de fer coses per no perdre vots", ha exposat. "El problema de Rivera serà satisfer les demandes que ha creat. El PP és un partit nacionalista conservador d'ordre".

"Ciutadans és un partit d'èpica del desordre, com eren els falangistes i els ideòlegs de la barra de bar dels anys trenta. Ciutadans està fent una difusió social de l'odi".

El PNB i els pressupostos

A Bel no el va sorprendre el vot dels bascos. "El PNB és nacionalista, el que vol dir que té uns paràmetres molt definits dels seus interessos. Això no vol dir que no pugui haver-hi simpaties o solidaritats, però actua en clau nacionalista, que a vegades es confon amb el sobiranisme o l'independentisme català, el qual té un problema amb l'estat espanyol, no amb el món en general", ha detallat.

També ha afegit que és criticable "des del moment en què va dir que condicionaria el seu vot al 155 i no ho ha fet. No hi ha excusa atenuant. Hauria estat diferent si haguessin dit que farien els possibles per no facilitar el pas a Rivera. Però no haver-se enredat amb el 155".

