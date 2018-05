Així s'organitzen els joves de dretes per fer política

Dedicat al netejadors/arracadors de símbols reclamant la llibertat dels presos polítics dels covards ocupants encaputxats opressors i repressors! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes!

28 de maig de 2018, 13.32 h

Els que volen continuar units a espanya no són catalans, sinó espanyols residents a Catalunya, colons inadaptats i desagraïts que mosseguen la mà que els hi dóna el pa, obliden que els seus avis van fugir de la gana, la misèria i la vida plena d'indignitat i malmetements, rebuts per part dels terratinents dels seus llocs d'origen, cansats de veure les filles i les dones ser violades, mentre ells preparaven el cavall del senyoret per anar a caçar, o conreaven les terres de sol a sol per u... Llegir més