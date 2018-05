El front del 155 contra els republicans s'esquerda amb la moció de censura

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 05:00 h

La jugada del PSOE provoca una guerra entre els partits de la repressió en un moment delicat per la justícia

ANÀLISI - @JoanSole_ | La unitat de les forces que van aprovar l'aplicació de la repressió política i judicial contra la Generalitat i els ciutadans resta ara mateix en les hores més baixes.

La decisió del PSOE, deslleial segons el parer del Partit Popular, de tirar endavant la moció de censura ha provocat les primeres esquerdes en la unitat d'acció dels autors materials del 155.

Sánchez, esclau de les seves paraules, es troba entre l'espasa i la paret. Amb la manca d'arguments per no tirar endavant la moció de censura contra el govern més empastifat per la corrupció, i amb la carta de les eleccions anticipades que podrien donar a Ciudadanos la primera posició electoral, els socialistes són el blanc de totes les crítiques de la dreta espanyola que veu en el primer secretari del PSOE la figura d'un "Judes de la política espanyola" -paraules de Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general del Partit Popular-.

La tensió entre els dos grans partits és total, i pública. Si els populars titllen els socialistes de "traïdors", aquests responen, per veu del secretari d'Organització del PSOE, que "res pot tornar a ser igual". I en mig d'aquest mar de retrets hi ha Albert Rivera, figura repudiada pels membres de l'executiu espanyol. Les enquestes són molt clares, l'estratègia del partit d'extrema dreta de fer seu l'oportunisme per recollir suports ha cremat tots els ponts construïts fins ara. "Tenim un objectiu compartit, escenificar un desacord no té gens d'interès (...) No crec que sigui bo utilitzar les seves energies per a criticar el govern en assumptes d'Estat, això no li dona vots, li pot fer perdre i que la gent no el prengui seriosament, perquè veu que vostè està d'aprovechategui", Mariano Rajoy en la sessió de control del 9 de maig.

Amb la moció de censura algunes veus mediàtiques i polítiques avisen, el procés català no només segueix actiu, sinó que recull victòries judicials a Alemanya, Bèlgica i Escòcia -Suïssa és un món a part-. Catalunya resta en un segon pla, però molt present a l'hora de fer càlculs perquè la moció contra Rajoy tiri endavant. Ara que el front del 155 s'esquerda, ERC i el PDeCAT han de ser més exigents que mai en la defensa dels drets i llibertats dels presos i exiliats polítics.