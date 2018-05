La CUP acusa l'Ajuntament d'actuar sota ''criteris racistes'' en l'ordenació de la seguretat d'aquest diumenge a Barcelona

Última actualització Dilluns, 28 de maig de 2018 13:00 h

El partit al consistori creu que "el feixisme està ocupant els carrers sense que hi hagi cap control" i exigeix protocols per fer-li front

Redacció | Qui va decidir l'operatiu de seguretat?, s'ha preguntat la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Eulàlia Reguant, tot criticant que a la manifestació de la tancada de migrants d'aquest diumenge a Barcelona hi havia els "UPAS" de la Guàrdia Urbana i a la concentració "feixista" a Plaça Sant Jaume només el dispositiu policial "d'un dia normal".

"Ens preguntem si l'Ajuntament de Barcelona considera perillosos els migrants i no veu com un perill l'ocupació de l'espai públic per l'extrema dreta", ha etzibat Reguant en una atenció als mitjans a Plaça Sant Jaume on aquest diumenge un grup d'unionistes van provocar aldarulls pel llaç groc al consistori durant la concentració convocada per la Coordinadora de Tabarnia i on es van poder veure personalitats de grups d'ultra dreta.

Reguant s'ha mostrat preocupada pel fet que "el feixisme estigui ocupant els carrers impunement i sense que hi hagi un control".

Per això, la CUP exigeix al l'Ajuntament que desenvolupi protocols clars i contundents per fer-hi front. "Cal començar a abordar això no per la pugna dels símbols sinó per l'ocupació dels espais públics per grups feixistes", ha reblat la regidora.





Davant el previsible increment de presència del feixisme als carrers de la ciutat, cal que l'Ajuntament desenvolupi protocols clars i contundents per a fer-hi front.

Denunciem el criteri racista d'ordenació de la seguretat a la ciutat que es va poder veure ahir, clarament. pic.twitter.com/sxWaa46CHm — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 28 de maig de 2018

L'Ajuntament obre diligències pels aldarulls contra el llaç groc



Després de l'allau de crítiques, l'Ajuntament de Barcelona ha obert diligències pels aldarulls contra el llaç groc. Així ho ha anunciat el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, que ha condemnat les "empentes del tot inacceptables" d'alguns manifestants espanyolistes contra agents de la Guàrdia Urbana i ha assegurat que "davant d'aquests fets es van efectuar identificacions". Pisarello ha defensat que es va despenjar el llaç groc "per raons de seguretat" durant 10.



2/2 Davant aquests fets es van efectuar identificacions i ja s'han obert diligències. Cal garantir la lliure expressió de tothom, però no tolerarem violència de cap mena. Al llarg del dia traslladarem a la resta de grups aquesta informació. — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 28 de maig de 2018

Òmnium Cultural exigeix que es condemni la violència a Plaça Sant Jaume



D'altra banda, Òmnium Cultural ha exigit a tots els grups parlamentaris que condemnin les accions "violentes" d'aquest diumenge a plaça Sant Jaume. Segons Mauri, és "perillós" que hi hagi actuacions "violentes" de gent que intenta impedir que una part de la ciutadania es pugui expressar "lliurement".



El vicepresident de l'entitat cultural ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, per abordar el front comú en defensa dels drets i les llibertats "fonamentals", aquest dilluns al matí. En aquest sentit, ha recordat que l'Ajuntament va aprovar una proposició per potenciar la lluita antifaixista al carrer, on un dels punts era la prohibició de l'ús de l'espai públic per part de grups de carácter feixista.

