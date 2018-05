Investigació exprés: la Policía Nacional tarda 3 dies en detenir un jove per amenaces a Twitter contra Cs

La Policia Nacional ha detingut aquest dilluns a Premià de Dalt a un tuiter per presumptes amenaces i delicte d'odi per un comentari a Twitter contra la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, i el diputat de Cs al Parlament Carlos Carrizosa. Segons ha informat la policia espanyola en un comunicat, atribueixen a aquest jove de 21 anys un delicte d'amenaces i un altre contra els drets fonamentals per un comentari a Twitter en què amenaçava de mort als dos polítics, diputats del Parlament.

Investigació exprés

Després de diverses gestions, els policies van identificar a l'usuari del perfil des d'on es va realitzar la publicació i ha estat detingut en el matí d'aquest dilluns. La policia espanyola ha detallat que actualment es troba en dependències policials per al tràmit de les diligències corresponents. Un tuit anava contra el diputat Carlos Carrizosa, que divendres va protagonitzar una picabaralla amb el president del Parlament, Roger Torrent, durant el ple al retirar un llaç groc: "Carrizosa, acabes de sentenciar la teva vida, valent fill de puta", va afirmar el jove.