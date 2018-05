El Síndic demana l'alliberament ''immediat'' dels presos polítics i exigeix diàleg

Última actualització Dilluns, 28 de maig de 2018 14:15 h

Sobre les tensions en espais públics, Ribó afirma que la convivència a Catalunya és "un tresor" i que "és un absurd manipular-lo per afanys partidistes"

Redacció | El Síndic de greuges, Rafael Ribó, demana l'alliberament "immediat" dels polítics i líders independentistes que es troben en presó provisional pels delictes de rebel·lió i sedició "mentre no se celebri un judici amb plenes garanties i hi hagi sentència ferma".

Aquesta és una de les principals recomanacions de l'informe 'La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a partir de l'1-O i l'aplicació del 155', que Ribó ha lliurat aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent.



El síndic també exigeix un "diàleg constructiu" per aconseguir una solució política al conflicte entre Catalunya i Espanya, que no es pot cenyir només a l'àmbit institucional, sinó que ha de tenir lloc "entre les societats civils de Catalunya i la resta de l'Estat" i "entre els actors de totes les sensibilitats polítiques i socials", ja que es tracta d'una "problemàtica històrica".



Preguntat per si li preocupen les tensions que han tingut lloc a les platges i altres espais públics per símbols, Ribó ha assenyalat que la convivència lingüística, cultural i identitària de Catalunya és "un tresor que s'ha de conservar" i que és un "absurd manipular-lo per afanys partidistes i electorals".

