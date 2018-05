Impunitat per l'odi unionista: arxiven el cas dels policies espanyols que van desitjar la violació de Junqueras a la presó

Només han necessitat una frase -"per part de la Direcció General de la Policia, es va procedir a obrir un expedient disciplinari, el qual va ser finalment arxivat"- per justificar l'odi unionista. Cap més explicació pel vídeo en que, el passat novembre, es veia tres agents mofant-se de l'empresonament de part del Govern legítim català, minuts abans que diversos consellers sortissin de l'Audiència Nacional cap a les presons madrilenyes d'Estremera i Alcalá Meco.

Els policies espanyols mantenien, sense saber que els gravaven, una conversa en que es reien de la situació de Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Oriol Junqueras. “Al osito ya verás cómo lo van a poner. Está llegando un osito a la cárcel”, va dir un dels agents sobre Junqueras, del qual es mofava fent gestos sexuals i -referint-se a una hipotètica violació a presó- dient: “Hasta que lo pongan a cuatro patas. Le arreglan el ojo".Donat el gran ressò mediàtic que van tenir les imatges, la Policia Nacional va informar via Twitter que la Direcció General de la Policia havia obert un expedient informatiu per tal de sancionar els agents; cosa que (un cop passada la polèmica) ha quedat en res.

