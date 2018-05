La Policia Local de Mataró deté un home per pintar un llaç groc en un mur del pas de Sant Simó

Un cop a la comissaria, B. M. M. ha apel·lat al procediment de l'"abeas corpus' i el jutjat ha citat les parts per a les cinc d'aquesta tarda.

Cal recordar que CiU de Mataró ha denunciat l'ús que s'ha fet de la Policia Local per "coartar el dret a la llibertat d'expressió". El grup municipal vol saber si l'alcalde socialista, David Bote, va donar l'ordre als agents locals per escorcollar els vehicles que accedien a la platja i amb quina base jurídica.

Posteriorment, han vist l'home al carrer Rafael Carreras, al barri Rocafonda, i li han demanat que s'identifiqués després de cometre una infracció administrativa per fer una pintada en un espai públic però ell s'hi ha negat. Davant la negativa, els agents li han reclamat que es dirigís a la comissaria a identificar-se però ha oposat resistència i els agents l'han detingut per un delicte de desobediència i se l'han endut emmanillat. El detingut portava un motxilla amb un esprai de color groc a dins.

ACN Mataró .- La Policia Local de Mataró ha detingut aquest dilluns un home per pintar un llaç groc al pas de Sant Simó, al barri de l'Havana. Segons fonts de l'Ajuntament de la capital del Maresme, els fets s'ha produït al voltant de les dotze del migdia quan un agent de la Policia Local ha vist aquest home, B. M. M., pintant un llaç "gros" en un dels murs del pas de Sant Simó i ha avisat una patrulla.

COMENTARIS

#2 jotaequis 28 de maig de 2018, 16.47 h Les exportacions catalanes assoleixen el millor trimestre de la història



Les empreses catalanes han batut un nou rècord d’exportacions el primer trimestre del 2018, amb unes vendes que han sumat 18.236 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un 3,33% més que la registrada durant el mateix període de l’any passat i també la millor dada obtinguda en qualsevol trimestre de la sèrie dels últims 18 anys.



Aquests resultats s'expliquen pel bon comportament de les exportacions durant el

#1 BEJOTA bcn bcn 28 de maig de 2018, 16.38 h Otras seis empresas se marchan hoy de Cataluña. Las entidades trasladan sus sedes societarias a Ibiza, Tenerife. Carlos Tusquets, Industrial Sedó y Química del Cinca también huyen de Cataluña Las compañías que se exilian escogen destinos como Huesca, Huelva, Albacete, Zaragoza y Alcalá de Henares. Finicon, Montajes Abrera y Johnson Controls Hitachi se van de Cataluña Otra quincena de empresas trasladan hoy sus sedes a otros destinos.



N.B. VEUREM QUÈ DIUEN ELS POTENCIALS TURISTES.

