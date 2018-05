[Vídeo] Inda vaticina un ''enfrontament civil'' amb morts i culpa els independentistes pic.twitter.com/PEujH7sUgz — directevideos (@directevideos) 28 de maig de 2018

De fet, Inda ha titllat aquests catalans de "bojos" per "fer caure el turisme a Catalunya"; cosa que no ha demostrat amb cap mena de dada. “I un dia, Déu no ho vulgui, pot morir algú”, ha vaticinat, tornant a traspassar més línies vermelles. I és que, durant tota la tertúlia, les seves paraules han estat impregnades de les ganes d'assenyalar públicament al sobiranisme, culpant-lo de provocar per justificar les agressions unionistes i curant-se en salut per si (algún dia, "Déu no ho vulgui") acaba succeint alguna desgràcia.