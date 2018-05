[Vídeo] L'unionisme no se n'adona que la seva performance espanyolista a Barcelona va ser presidida per una bandera groga

Última actualització Dilluns, 28 de maig de 2018 18:30 h

Cap incident durant el seu acte: cap independentista els va incriminar ni agredir

Gerard Sesé @gerardsese | El dissabte passat, un centenar de banderes espanyoles lluïen sense incidents a la platja de la Barceloneta com si fossin tovalloles de bany. L'acte, poc original dels unionistes que copien les iniciatives independentistes, es va dur a terme sense que ningú increpés els organitzadors. Ara, a tota aquella colla de nacionalistes espanyols els va passar per alt un divertit detall.

Com es pot veure al vídeo cap dels allà presents, entre estanqueres i crits de patriotisme espanyol una mica tronat i caspós, no es va adonar que una gran bandera groga penjada d'un pal allà al mig presidia la trobada unionista espanyola. El vent i la mala mar va obligar als vigilants de la platja a col·locar la bandera groga que recomana als banyistes no ficar-se a l'aigua.

S'ha de reconèixer que, tot i ser una anècdota, fa gràcia i és una petita victòria independentista:

Un centenar de banderes espanyoles assentades ara a la platja de la Barceloneta com si fossin tovalloles



Ningú agredeix, ningú insulta, ningú increpa



Perquè els que agredeixen, insulten i increpen estan asseguts ara sobre les banderes espanyolespic.twitter.com/BJ10fecrnM — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 27 de maig de 2018

