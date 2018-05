[Vídeo] ''M'imagino agafar a un basc i fer-li cantar 'Que viva España!' amb una pistola al cap''

Última actualització Dilluns, 28 de maig de 2018 18:00 h

Un nou àudio del grup de sevillans conegut com La Manada

Gerard Sesé @gerardsese | El grup de 5 sevillans condemnats per "abús sexual" durant un viatge a Pamplona, coneguts com La Manada, segueixen sent notícia. Han transcendit nous àudios del seu grup de Whatsapp on es pot veure que, no només estaven obsessionats pel sexe, les drogues i l'alcohol, sinó també eren unes ultres nacionalistes espanyols.

La Manada es divertia al seu grup de Whatsapp on van parlar del seu viatge a Navarra per a córrer els San Fermines i on després van acabar condemnats per abús sexual (no agressió) després de violar en grup una noia en un portar.



Cal recordar que dels cinc individus, hi ha un agent de Guardia Civil i un militar. Un nou àudio que ha publicat El programa de Ana Rosa de Tele5, es pot escoltar clarament com un dels joves afirma que "M'imagino agafar a un basc i fer-li cantar 'Quina viva España!' Amb una pistola al cap" demostrant també així ser uns ultres nacionalistes espanyols amb odi cap a la pluralitat que gaudeix, de moment, l'Estat espanyol.

Recordem que a La Manada hi ha un guardia civil i un militar. Mireu què es deien al Whatsapp: (més info aquí: https://t.co/Y8PoOo6VUt) pic.twitter.com/LNOVT35p6U — Gerard Sesé (@gerardsese) 28 de maig de 2018

