[Vídeo] Així actua la policia espanyola: colpeja amb la porra un jove desarmat al crit de ''te voy a reventar''

Els fets haurien ocorregut el passat cap de setmana, a la zona de copes de Gijón, contra un jove que acompanyava una noia que estava sent detinguda. "Vols venir tu també detinguda?", li diu l'agent a la jove i -després de la seva resposta, que no s'entén a les imatges- ell no dubta i la deté. El noi va darrere seu i un agent li etziba una empenta.De seguida, l'agent que ha detingut la noia esclata de còlera i comença a propinar cops al noi perquè marxi. "Tu, fora d'aquí!", li diu i ell li pregunta perquè actua amb tanta agressivitat. "Perquè ja t'he dit mil cops el que has de fer", diu ell, com si això fos excusa per pegar-li amb la porra sense cap raó. "Que te'n vagis fora, que et rebento", crida, cec de ràbia. La Policia Nacional de Gijón (que, amb tot, ha justificat l'actuació dels agents en un comunicat) diu haver obert una investigació interna per tractar d'aclarir els fets. Ara només cal veure si continuarà quan passi la tempesta mediàtica.