Dastis sobre el cas Gürtel: ''Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra''

El ministre espanyol d'Exterior ha volgut recordar que "és una situació que va tenir lloc fa temps"

ACN Brussel·les .- El ministre espanyol d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat aquest dilluns que al PP ja hi ha hagut "tota mena d'assumpció de responsabilitats" arran del cas Gürtel. Preguntat per si no creu que la sentència hauria d'implicar algun tipus de responsabilitat política en el si del partit, Dastis ha afegit també que "és una situació que va tenir lloc fa temps". "El que convé dir aquí és realment que qui estigui lliure de pecat tiri la primera pedra", ha reblat. Com ja va dir Rajoy divendres, el ministre espanyol ha insistit que la moció de censura és una iniciativa que no és "responsable amb la situació actual d'Espanya i d'Europa", ja que contribueix a la "inestabilitat". A la seva arribada al Consell d'Exteriors de la UE, a Brussel·les, Dastis ha lamentat en declaracions als periodistes que la moció "s'hagi posat en marxa". "És una cosa que ens podíem haver estalviat", ha conclòs.

Posteriorment, i en roda de premsa després reunir-se amb els seus homòlegs europeus, Dastis ha admès que aquests s'han interessat per la moció de censura arran del cas Gürtel: "És cert que la gent em pregunta què passarà amb la moció de censura i quina és la situació".

Amb tot, també ha dit que no li genera "la més mínima preocupació". "Han estat converses de passadís mentre fèiem temps perque s'iniciessin les sessions", ha matisat dient que ho considera un "interès de col·legues" per desijar-li "sort" i tornar-lo a veure al pròxim consell europeu d'Exteriors.

Preguntat sobre si hi ha hagut alguna novetat en relació a la situació judicial a Bèlgica o Alemanya sobre les euroordres, Dastis ha dit que "no". "Tots som conscients que el procés judicial i la cooperació estan en marxa i esperem com es resol", ha conclòs.

