[Àudio] Batalla al PSOE per a veure qui és més nacionalista espanyol: Alfonso Guerra diu nazi a Quim Torra

En directe des de Ser Radio: "ens ho diuen fa tres anys i no ens ho creiem"

Gerard Sesé @gerardsese | El PSOE està immers en una doble batalla: per una banda, dins del partit, hi ha una competició per a veure qui és el més patriota espanyol i nacionalista unionista. Per l'altra banda, també hi ha una carrera amb Ciudadanos a veure qui la diu més grossa contra l'independentisme i, per tant, esdevé el vencedor contra l'independentisme.

Alfonso Guerra, un històric dels socialistes espanyols, conegut per les seves sortides de to contra l'independentisme, ha carregat avui durament contra el president de la Generalitat, Quim Torra, titllant-lo, directament, de nazi. De fet, s'ha mostrat molt dur assegurant que "es diu que és supremacista perquè no s'enfadi, però és un nazi" i ha volgut remarcar que a la gent ja no el sorprèn. La presentadora del programa de la Ser Ràdio, Pepa Bueno, ha volgut recordar-li que Pedro Sánchez, president del seu partit, li havia dit racista i Guerra ha dit que era nazi.

L'unionisme espanyol, arran de l'aplicació del 155, se sent més superior que mai al sobiranisme català a qui pretén esclafar per totes les vies que facin falta, com ho són la difamació, la calúmnia i l'insult. Una vegada més, i ara de la mà del PSC, insultar greument el President dels Catalans queda totalment impune i demostra una falta de respecte inacceptable cap a qui representa una institució més vella que la democràcia espanyola.



Insultar el president del @govern de tots els catalans s'està convertint en un vici a Espanya, això no té aturador i és molt greu. No us perdeu què diu Alfonso Guerra del @PSOE de @QuimTorraiPla Prou impunitat! +info aquí: https://t.co/rOMOhxiu9B pic.twitter.com/Pk5AjYmpLr — Gerard Sesé (@gerardsese) 28 de maig de 2018

