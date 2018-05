La UE demana que ''que hi hagi una justícia independent, estable i imparcial''

Dedicat al netejadors/arracadors de símbols reclamant la llibertat dels presos polítics dels covards ocupants encaputxats opressors i repressors! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes!

29 de maig de 2018, 11.17 h

No mes per fer aquestes afirmacions i tenint en compte que sap perfectament el que està passant a espanya, aquesta dona hauria de dimitir de manera fulminant! L'Europa democràtica, respectuosa amb els drets humans i socials, està quedant arrasada davant de la marxa triomfal de les corporacions i multinacionals que tenen a la seva butxaca els dirigents polítics dels partits que en teoria HAURIEN DE DEFENSAR als ciutadans, dels abusos dels poderosos i de les seves maniobres per augmentar els ... Llegir més