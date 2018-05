La careta del PSOE al descobert: ''L'independentisme em preocupa molt més que el que hagi robat el PP''

29 de maig de 2018, 12.59 h

ELEMENTAL QUERIDO WATSON. SE T'ENTEN TOT FINS EL QUE NO DIUS TAMBÉ. A TU I ALS TEUS SOCIS DE RAMPINYA, EL QUE US INTERESSA ÉS QUE HI SEGUEIXI HAVENT UNA CATALUNYA A QUI POGUER SEGUIR ESPOLIANT, ROBANT I SI ES QUEIXA, EL 155 JA HO ARREGLA TOT. SOCIALISTES, DE COTXE OFICIAL I PAGUES EXTRES FETES PER ELLS MATEIXOS. AU VA, HOME, ...S'HA DE SER ESPANYOL PER AGUANTAR-VOS