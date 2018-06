Parlem, l’Operadora de Telefonia que parla clar i en català

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 05:00 h

L'única operadora de Telefonia amb oferta de mòbil, dades, fibra i fix que et garanteix el que la resta no pot: un consum republicà

Catalanitat, innovació i proximitat són els valors que defineixen a Parlem. Sabíeu que el mercat de telefonia, només a Catalunya, és de 5.000 milions d’euros? I sabíeu que més del 90% d’aquesta facturació beneficia a operadores amb seu a Madrid, Londres i París?

Així ho han entès 107 clients de Parlem que en els darrers dies s’han convertit en accionistes de la companyia amb participacions de més de 1.000 euros. 107 inversors que han entès que la millor inversió és aquella que aposta per la modernitat, la tecnologia i el desenvolupament del consum que ens beneficia directament. Sense intermediarisParlem, nascuda el 2014, té milers de clients, amb una taxa de pèrdua de clients mínima, la més baixa del mercat. Tot plegat gràcies a una de les virtuts més importants de la companyia: la proximitat amb el client. Des de Parlem creiem que el client és el centre de tot, i com a centre, rep totes les atencions necessàries per tenir el millor servei possible. Però parlem de fets, i no de paraules: l’atenció al client de Parlem no es fa a través de màquines, es fa en català (i en castellà també si així es desitja) i de persona a persona. Utilitzant no només el telèfon, si no també a través dels canals més flexibles del moment: Facebook, correu electrònic, Whats App i Twitter. Connexió permanent i proximitat màxima. Clar i catalàHi ha qui encara té dubtes sobre Parlem. Us els aclarim., Parlem té cobertura de mòbil en el 99% del territori, però si voleu patir per l’1% que manca, us passarà el mateix amb Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo., Parlem té fibra: en concret cobreix el 60% del territori català. I té una fibra absolutament equiparable a la de la seva competència: d’alta velocitat i a un preu molt més competitiu., a Parlem tu decideixes: decideixes la tarifa, decideixes quan entres i quan vols sortir. No et donarem mai la tabarra., Parlem té paquets convergents de mòbil, segones línies, dades, internet i telèfon fix. Però si només requereixes d’un d’aquests productes els pots contractar per separat., Parlem no és una empresa de màrqueting que revén els productes dels altres: com tota la resta de companyies, comparteix les xarxes físiques de mòbil i fibra ( en l’argot del sector se’n diu “mutualitzar” ). Tots circulem per la mateixa autopista, però per a fer-ho, ho fem amb el nostre propi cotxe i a la nostra manera. Qui vulgui dir que per compartir autopista no és lliure d’anar a on es vulgui, s’equivoca. Per tantParlem és una autèntica operadora de telefonia amb un gran futur que volem compartir amb tu. La teva operadora.