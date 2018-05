Per què Toni Comín no vol delegar més el seu vot?

Ara, després de la renúncia, la Mesa no cal que s'hi pronunciï i el diputat, tot i no poder votar, podrà mantenir el seu escó al grup d'ERC.

Amb aquesta renúncia, Comín evita que la Mesa del Parlament hagi de prendre una decisió sobre mantenir-li o retirar-li aquesta delegació de vot després d'haver quedat sense restriccions de moviment forçades per Bèlgica. I és que PSC i Cs havien presentat una petició de reconsideració de la decisió de la Mesa d'acceptar la delegació del seu vot, en conèixer's la darrera decisió de la justícia belga.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal