Els familiars dels presos polítics alcen la veu a Europa: ''L'estat espanyol actua per venjança i no per justícia''

Denuncien a l'Eurocambra que són víctimes d'un "càstig, una venjança i una humiliació"

Redacció | Els familiars dels presos polítics catalans han denunciat aquest dimarts al Parlament Europeu que l'empresonament de polítics i activistes independentistes és un "càstig, una venjança i una humiliació" per part de l'Estat espanyol.

En un acte a l'Eurocambra, conjuntament amb familiars dels joves d'Altsasu, la filla de Joaquim Forn, Anna Forn, ha fet una crida a la Unió Europea perquè no permeti que "un estat membre actuï impunement creant indefensió". "Avui som nosaltres aquí per defensar la llibertat i la democràcia però demà s'hi podrien trobar altres, i això hauria d'espantar no només a tots els ciutadans de l'Estat espanyol sinó també a la UE", ha dit Forn.



Denunciem al Parlament Europeu la situació injusta i antidemocràtica dels presos polítics catalans, al costat dels seus familiars i advocats. Que hi hagi presos polítics per un referèndum és una vergonya per tota la UE. pic.twitter.com/maCiMG2hYl — Jordi Solé (@jordisolef) 29 de maig de 2018 Acompanyants d'onze eurodiputats Per la seva banda, l'esposa de Raül Romeva ha recordat que es va casar "amb un professor que treballava a l'escola de la cultura de la pau, amb un pacifista"."Ara està a la presó per un delicte de rebel·lió que s'ha de justificar amb una violència que no hi ha hagut", ha lamentat Diana Riba, que ha admès que era "difícil" ser al Parlament Europeu, on el conseller destituït va ser eurodiputat durant 10 anys.

Onze eurodiputats han donat escalf als familiars dels presos a l'Eurocambra. Hi han estat presents Mark Demesmaeker, Bodil Valero, Ivo Vajgl, Miguel Urban, Ernest Urtasun, Miroslavs Mitrofanovs, Jill Evans, José Bové, Ramon Tremosa, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras.



Precisament, l'eurodiputat per ERC, Jordi Solé, ha denunciat el "silenci" de la Unió Europea davant l'empresonament de dos exeurodiputats, en referència a Raül Romeva i Oriol Junqueras.





Tanmateix, l'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl, president de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, ha declarat que està "avergonyit per com aquest Parlament Europeu ha reaccionat a la situació a l'Estat". Tanmateix, un eurodiputat eslovè i un belga han mostrat el seu suport als familiars dels presos: "Això és una vergonya. No esteu sols", segons ha recolli El Nacional.

