Una carta del president del PNB mostra com va prioritzar els pressupostos del 155 a frenar la repressió contra Catalunya

Ortuzar va respondre amb prepotència a la missiva de JxCat: "Prefereixo donar per no rebuda la carta i així no respondre-us"

@JoanSole_ | El diari basc Gara publica avui una exclusiva molt sensible que assenyala directament al president del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortuzar.

Segons apunta el mitjà, Junts per Catalunya va enviar una carta el mes de gener passat per demanar al lehendakari, Iñigo Urkullo, on es mostrava "sorpresa" i "malestar" per les constants declaracions públiques del líder de l'executiu basc que, tot i la victòria independentista del 21 de desembre, carregava contra els plans de Carles Puigdemont: "No es pot dirigir un país via internet". En el text, que fou escrit per Elsa Artadi, demanava que no es posés en dubte la legitimitat del Govern cesat pel 155, com tampoc les decisions i l'estratègia per ser "fidels" al mandat de les eleccions. En aquest sentit, JxCat demanava a la formació nacionalista un "compromís" amb la democràcia, els resultats que demanen la restitució de les institucions amb el president Puigdemont com a president: "Cap democràcia entendria que es pugui ajudar directament o indirectament a aquells que han fet de la violència, la repressió i la negació del diàleg, la seva bandera, posant la unitat d'Espanya per sobre dels drets democràtics"

La carta, que anava dirigida a tota la direcció del PNB però que segons ha pogut saber Gara no va arribar a tots els membres, va tenir una sola resposta, la d'Andoni Ortuzar, que lluny de donar un missatge de cooperació: "Estimada Elsa, per les històriques relacions d'amistat que uneixen al PNB i a mi mateix amb Catalunya i el nacionalisme català, prefereixo donar per no rebuda la carta que em vas remetre i així no haver de contestar-vos. Quan vulgueu i per al que vulgueu, sempre estarem disposats a trobar-nos bé en terres catalanes o en sòl basc".

La resta ja és història, el PNB va votar a favor dels comptes del 155 i va jugar amb la carta de Catalunya durant tota la negociació. Un fet que ha desgastat la relació entre els bascos i JxCat.