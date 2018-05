Denuncien Jiménez Losantos a la fiscalia alemanya per ''injúries i amenaces''

Un ciutadà teutó resident a l’Estat és qui ha signat la denúncia, tot i que té el suport de l’Associació Advocats Voluntaris 1-O. Segons Mestre, “a diferència dels delictes de rebel·lió i sedició, que no existeixen al codi penal alemany, el d’injúries i amenaces són delictes que comunament preveuen els codis penals dels països democràtics, com és Alemanya”.

L’associació creu que la fiscalia ara “si ho estima convenient ho elevarà als jutjats o farà una investigació instructora” per comprovar la veracitat de les acusacions. Amb tot, Mestre afirma que la denúncia inclou “enllaços” i “vídeos” de les declaracions de Losantos a EsRadio el 6 d’abril. El matí de la sortida de Puigdemont del centre penitenciari del land de Schleswig-Holstein, el periodista va dir al seu programa que hi pot haver “200.000 ostatges alemanys” a les Illes Balears i que “a Baviera poden començar a explotar cerveseries”. El mateix 6 d’abril, la policia de Munic va afirmar que tenia constància de les declaracions , mentre que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va confirmar que analitzaria els comentaris.

