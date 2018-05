[Vídeo] Rufián s’enfronta a Cospedal quan posa en dubte els 87 anys sense casos de corrupció d’ERC

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 13:30 h

La popular havia acusat falsament els republicans d’estar en procediments judicials que són “coneguts públicament”

@JoanSole_ | La secretaria general del PP des de l'any 2008 i actual ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, ha viscut avui una de les jornades més dures de la seva vida política durant la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament il·legal del partit.

La popular, lluny d'acceptar la condemna del cas Gürtel i fer autocrítica, ha apostat per anar a la defensiva i, fins i tot, acusar les altres formacions de corrupció.

Una de les escenes més tenses s'han donat amb el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, que a l'hora de demanar explicacions sobre la caixa B del PP ha tingut per resposta una pregunta de Cospedal: "Vostè pot assegurar que a Esquerra Republicana no passarà res d'aquí a un any?". Rufián, que ha recordat que en 87 "no ha robat ningú", ha quedat sorprès quan la popular ha seguit, "bé, senyoria, el seu partit està subjecte alguns procediments".

El republicà ha reptat a la popular que respongués, "digui un cas, és una acusació molt greu". Cospedal, que s'ha limitat a dir que "no" perquè "és conegut i notori" i "el cas Gürtel és passat", no ha sabut donar cap exemple que impliqui ERC en un procés judicial. Davant la mentida de la secretària general del PP Rufián ha avisat que no seguiria amb les preguntes "fins que contesti". Després de 20 segons de silenci, i amb el president de la comissió admetent que no sabia què fer, Rufián ha tornat a exercir el seu torn de paraula per etzibar: "Vostè s'ha posat molt gall amb el company del PSOE i li ha dit de forma repetida que digui a la premsa el que deia aquí perquè es querellaria. Jo aquests costums de segons quins càrrecs no ho faré ni ho diré, però sap que ha mentit. Si té valor, surti a fora i digui-ho".