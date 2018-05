L'unionisme radical espanyol celebra l'atac terrorista Bèlgica

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 14:30 h

La xarxa s'omple de catalanofòbia arran del greu atemptat

Gerard Sesé @gerardsese | Una vegada més, el nacionalisme espanyol més radical i caspós, aquell que es nodreix dels discursos d'Albert Rivera com el del "yo solo veo españoles", ha tornat a alegrar-se de les desgràcies dels qui consideren els seus enemics. Ho són per a ells els belgues arran de no haver entregat els consellers exiliats. Atenció alguns dels tuits més vergonyosos i que quedaran impunes.

Bèlgica ha patit avui el que sembla ser un atac terrorista amb un home que ha matat dos policies i un civil. La desgracia, però, ha alegrat alguns nacionalistes espanyols radicals. Alguns celebraven el que ha passat a Lieja com una venjança per haver impedit l'extradició dels consellers exiliats, altres ho han definit com el 'karma' i d'altres comparava els exiliats amb jihadistes. Tot, com sempre, amb un to catalanofòbic greu i insultant que, com ja ha passat altres vegades, quedarà totalment impune a ulls de la policia i justícia espanyola.