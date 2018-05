El coordinador de 'Mossos per la República' acusa el Gobierno d'intentar ''netejar les institucions de tot aquell que els planta cara''

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 05:00 h

Albert Donaire també apunta que no s'estarien investigant denúncies per amenaces espanyolistes i que ell ha estat intimidat per agents de la policia espanyola

M.B| L’Albert Donaire es defineix com un ciutadà de la república de Catalunya, defensor de la llengua catalana i les institucions; però és molt més que això. Implicat políticament amb el país des de l’adolescència, és membre d’Òmnium Cultural i soci de la Plataforma per la Llengua i -des de fa quasi una dècada- agent del cos de Mossos d’Esquadra o, com ell diu, servidor del seu poble. Potser per això fa sis anys que va adquirir la responsabilitat de ser el coordinador de la sectorial de l’ANC ‘Mossos per la República’. Parlem amb ell sobre el que li ha suposat aquest càrrec.

Has arribat a rebre més de 200 amenaces de mort en un dia. Ho has denunciat?

He presentat denúncies per diverses amenaces que he rebut a través de Facebook, Twitter, i correu electrònic. També n’he rebut a través de correu postal, fa cosa de dos o tres anys, però no els vaig donar importància perquè qualsevol podia haver-me deixat a la bústia el sobre blanc, que anava sense segell. Aleshores no en vaig fer cas, però va haver-hi un moment que eren tan evidents -amb coses com que m’haurien de posar una bomba sota el cotxe, m’haurien de decapitar o tenir-me penjat enmig de la plaça- i des de perfils a la xarxa amb noms i cognoms que vaig decidir presentar denuncia als Mossos d’Esquadra.

Quins noms i cognoms?

No són perfils de gent coneguda, però en moltes de les ocasions en que els he denunciat a la xarxa hi ha hagut gent que s’ha ofert a col·laborar per passar-me més dades d’aquestes persones, perquè les coneixien i sabien d’altres problemes que havien tingut. Vull dir que són perfils reals, que la feina la tenen feta si volen investigar.

I no ho estan fent?

Jo tinc la sensació que les estan aturant. La prova està en que una persona escriu a la xarxa que haurien de ‘violar en grup’ Inés Arrimadas i en poques setmanes està citada als jutjats, amb una pena de quatre mesos de presó i la fan fora de la feina. Ara, una altra persona puja a sobre d’un cavall o un tanc i amenaça Puigdemont i encara tenen la barra de dir que és perquè ha anat provocant, que si no hagués fet el que ha fet segurament no hauria passat. Per una banda s’investiguen i per l’altra no. I és que hi ha molta gent que ha presentat denúncies i que no té la sensació que s’hagin posat en contacte amb ells. Amb mi, només han contactat des del Grup d'Atenció a la Víctima, que són els que fan un seguiment de com van les coses quan reps amenaces; però fa quatre mesos que no rebo cap altra tipus d’informació. Desconec la unitat que s’encarrega d’aquest cas ara mateix, però cap membre de cap unitat (més enllà d’Atenció a la Víctima) m’ha contactat en cap moment per agafar més informació. Tinc la sensació que no hi ha interès que s’investigui o s’esbrini sobre aquestes persones.