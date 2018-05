Ciudadanos, a Torra: ''Si està cobrant com a president, s'ha de sotmetre a control''

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 15:00 h

"Només s'atreveix a posar llaços grocs i no a respondre les preguntes dels diputats", ha carregat Carrizosa

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que comparegui al Parlament per sotmetre's a les preguntes de l'oposició.

Notícies relacionades

"És el president sí o no? Fa viatgets a compte de l'erari públic sí o no? Està cobrant com a president? Doncs si és president, s'ha de sotmetre a control", ha enumerat en veu alta Carrizosa, que considera "inèdit" que Torra no donés explicacions a la cambra catalana."No es pot escapolir de les seves responsabilitats, seria increïble. Creu que pot ser un president descontrolat?", ha continuat el portaveu parlamentari de Cs, que a continuació ha ironitzat: "Torra s'atreveix a posar llaços grocs al seu escó però no s'atreveix a respondre les preguntes de l'oposició"."Fins i tot ens justifiquen que no surti perquè hi ha vigent l'article 155", ha assenyalat Carrizosa, que ha desvetllat que fins i tot el lletrat major del Parlament considera "inexcusable" la compareixença del 131è president de la Generalitat.