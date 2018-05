JxCAT posa condicions a la moció de Sánchez

D'altra banda, Geis ha subratllat que JxCat farà costat al que decideixi Torra sobre el nomenament dels seus consellers. Preguntada per la premsa si creu que caldria triar noves persones per tal de superar el bloqueig de l'Estat -que es manté en contra d'acceptar que Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig i Toni Comín siguin al Govern-, Geis s'ha limitat a respondre que el seu grup donarà suport al que decideixi el cap de l'executiu.

En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts al migdia, Geis ha criticat així que Cs, PSC, CatECP i el PPC vulguin que Torra comparegui al ple mentre el govern espanyol es nega a publicar el nomenament dels consellers. En aquest sentit, Geis ha assegurat que el president de la Generalitat compareixerà cada setmana al ple però un cop pugui formar Govern. D'altra banda, la portaveu adjunt ha anunciat que JxCat vol que tots els grups parlamentaris facin una declaració institucional per garantir la llibertat d'expressió, després de les "agressions feixistes" dels darrers dies.

