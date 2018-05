El Gobierno pretén comprar els periodistes estrangers perquè parlin bé d'Espanya

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 17:00 h

Premi de 12.000 euros al corresponsal estranger que ensaboni millor l'Estat

Gerard Sesé @gerardsese | Espanya està perdent el relat intenracional i ho sap. És per aquest motiu que la maquinària del Gobierno, a través del ministeri d'Esteriors s'ha empescat un premi de 12.000 euros per al corresponsat estranger que parli millor d'Espanya. La mala imatge de l'Estat espanyol al món només es pot reconduir a cop de talonari per a aquells periodistes que es deixien estimar pels bitllets.

El Diplocat anava fent la seva feina i per això va ser una de les prioritats a destuir per part del Gobierno. Després de l'1-O i del 155, la imatge d'Espanya encara s'ha ensorrat més i els periodistes estrangers ho poden publicar perquè no tenen la llosa de la pressió espanyola a sobre ni els xantatges dels grups comunicatius que es deuen als poders fàctics de l'Estat.

Davant la falta de raons i la impotència de veure com es perd el relat, el ministeri d'Exteriors ha creat uns premis dirigit als corresponsals estrangers que ha causat estupefacció entre alguns diplomàtics: els 'Premis de Periodisme Palacio de Viana', que estaran dotats amb 36.000 euros en la seva primera edició.

Hi haurà tres categories, dotades 12.000 euros per a cada guardó: el primer, per premiar el millor article sobre política exterior en premsa escrita; el segon, per al millor programa en ràdio i televisió també sobre política exterior; i el tercer, el més polèmic, serà per a l'article d'un corresponsal estranger que millor contribueixi a la bona reputació d'Espanya.

D'on surten els diners?

Els premis són una iniciativa de la Direcció General de Comunicació i Informació Diplomàtica, que encapçala l'actual directora de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID), Ana Rodríguez, i es finançaran amb el pressupost ordinari d'aquesta direcció general, de manera que des d'Exteriors se subratlla que "no suposarà un augment de la despesa".

