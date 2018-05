Agredeixen un exregidor d'ICV i destacat membre d'un CDR al crit de ''Catalunya és Espanya''

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 16:30 h

Ja ha denunciat als Mossos i assegura que la seva filla ha quedat molt "marcada" per l'episodi

Redacció| Nova agressió espanyolista, aquest cop, al municipi de Parets. Segons ha avançat el diari 'Som Parets', un dels membres més actius del CDR local, l'exregidor d'ICV al consistori de Parets, Joan Folguera, va ser atacat -ahir al vespre- al crit de "Catalunya és Espanya", "et mataré" o "us penseu que sou superiors?". Folguera s'ha pronunciat públicament en favor dels presos polítics, signant un manifest juntament amb 30 exregidors més.

Segons la denúncia que ha presentat als Mossos d'Esquadra pels fets (que s’espera resoldre aquest mateix dijous amb un judici ràpid), ell passejava el seu gos quan un veí seu l'hauria increpat -“no era el primer cop", ha explicat- i hauria atiat el seu gos cap a ell, cosa que va fer que el mossegués a la cama. Diu el membre del CDR que l'unionista hauria intentat fer-li un cop de puny que ell va evitar. Amb tot, l'atacant sí li hauria trencat les ulleres.



El primer diagnòstic que van fer-li a urgències a Folguera apunta a "lesions múltiples no especificades" i "abrasió a la cama esquerra amb assistència inicial". D'altra banda, ell ha apuntat a altres conseqüències de l'atac, com el fet que la seva filla "no ha pogut anar a l’escola perquè l’ha marcat molt l’episodi”.