El Parlament Europeu recorda, a petició d'Espanya, que ''el castellà també és una llengua vehicular'' a l'escola

La Comissió de Peticions de l'Eurocambra ho ha fet després de rebre una queixa del Tribunal Suprem

Redacció | La Comissió de Peticions de l'Eurocambra ha "recordat" aquesta setmana a la Generalitat que segons una sentència del Tribunal Constitucional "es considera el castellà també una llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya juntament amb el català".

En una carta adreçada al "conseller d'Ensenyament" -càrrec pel qual ha estat designat Josep Bargalló- però sense fer referència a cap nom, la presidenta de la comissió parlamentària, Cecilia Wikstrom (Suècia, ALDE), explica que ha rebut una petició relativa a "les conseqüències de la immersió total en català". En aquest sentit, i en referència a la queixa d'Ana Losada (Asamblea por una Escuela Bilingüe) al Parlament Europeu fa unes setmanes, Wikstrom sol·licita al departament d'Ensenyament "explicacions i més informació sobre el respecte i l'aplicació" per part de les autoritats educatives de les sentències del Tribunal Suprem del 23 i el 28 d'abril del 2015.



Segons aquestes, remarca la sueca, "es fixa en un 25% l'ús del castellà a les escoles de Catalunya, fet que inclou una assignatura troncal i no només la de la llengua castellana". Al final de la carta, la presidenta de la comissió matisa que continuarà amb l'examen de la queixa "tan bon punt" disposi de la resposta de la Generalitat.



El passat 24 d'abril la peticionària Ana Losada va explicar en roda de premsa des de l'Eurocambra que havia vingut a Brussel·les per "ser la veu de molts pares" catalans que són castellanoparlants. "Tot i que la legislació i la constitució protegeixen els nostres drets, el nostre dia a dia no s'executa com a tal i tenim una escola que arracona la llengua que a més és la majoritària de tots els catalans", va denunciar llavors.

Malgrat que la seva queixa s'està examinant, durant l'audiència en comissió parlamentària a l'abril, un representant de l'executiu comunitari ja va valorar que la petició fa referència a un aspecte que és "competència exclusiva dels estats membres", ja que és sobre competències lingüístiques i educatives, i que la Comissió Europea no pot, per tant, intervenir o actuar.

