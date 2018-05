Aquest és el pla de l'Ibex 35 per evitar la ''paràlisi'' a l'Estat

29 de maig de 2018, 18.37 h

ELS DEL PP ESTAN ACOLLONITS... I ELS DE C's, ESTAN CAGATS. NO ESTAN PREPARATS PER AGAFAR LA RESPONSABILITAT DE GOVERNAR SINPAIN I NO ES VEUEN PREPARATS.

QUE PASSARIA SI S'HAGUES PRODUIT UNA SENTENCIA COM LA DEL PP A : EEUU - ALEMANIA - FRANÇA - ITALIA - ANGLATERRA - ETC = DONCS DIMISSIO DEL GOVERN I ELECCIONS. - QUÈ PASSA A SINPAIN = DONCS : BUSCAR PAPERS A CATALUNYA ALTRA VEGADA I NO IMPORTA A QUI NI PER QUE...