RTVE hauria premiat amb sobresous els directius d'informatius afins al PP

Segons han dit a 'Vertele' fonts sindicals, "aquestes gratificacions arbitràries tornen a posar de manifest l'obscurantisme que regna a RTVE al voltant dels sous de la cúpula directiva"; sobretot, des que al 2015 es van canviar les regles del joc per tal que es coneguessin encara menys. Tot i que RTVE ha volgut defensar-se dient que es tracta de "gratificacions que es donen a tots els nivells", els sindicats qüestionen la legalitat d'aquests sobresous i asseguren que "voreja" la Llei de pressupostos. Una altra llei, com la de Transparència, que sembla que es resistirà a acatar el mitjà de comunicació públic espanyol. I és que ja hi ha hagut nombroses denúncies al voltant de la manca de transparència en els salaris de la direcció de RTVE; cosa que els sindicats sospiten que pot ser degut al fet que els increments en els salaris de certs directius puguin sobrepassar els límits legals.

Així, mentre que el sou de la resta de la plantilla de la cadena pública estava pràcticament congelat per la Llei de Pressupostos, es premiava els directius afins al PP: Sastre -que va ser cap de nacional quan Alfredo Urdaci era al capdavant dels informatius i assessora dels consellers del PP al Consell d'Administració- hauria sumat al seu sou brut de més de 96.000 euros anuals una gratificació trimestral de 4.500 euros (per un total de 13.500) per "responsabilitat", "càrrega de treball" i els "magnífics resultats d'audiència obtinguts pels Telenotícies". Cal recordar que ella és qui, el mateix 2017 i segons el Consell d'Informatius, va encomanar a una redactora elaborar la informació sobre la declaració de Rajoy al judici de la Gürtel basant-se només en l'argumentari del PP.D'altra banda, José Gilgado hauria rebut 2.500 euros de sobresou (a més del seu salari de 87.000 euros bruts anuals) per les audiències i uns altres 2.000 euros per "càrrega de feina". Ell és exdirectiu de Telemadrid i va ser fitxat per Julio Somoano i mantingut per José Antonio Álvarez Gundín com a membre de la "redacció paral·lela" afí al PP que vol controlar la informació en els Telenotícies. Entre tots els casos de manipulació que li atribueixen els treballadors de TVE, hi ha el fet que obligués a modificar la informació sobre la declaració de María Dolores de Cospedal en el cas Bárcenas.