[Vídeo] Messi va tenir clar amb 16 anys que mai jugaria per Espanya

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 18:30 h

El seleccionador el va sondejar però assegura que "mai s'ho va plantejar"

Gerard Sesé @gerardsese | Aquest estiu toca mundial: Rússia 2018. Els catalans haurem d'esperar per a poder animar la nostra selecció i ara hem de triar amb qui anem, si amb la selecció espanyola per a recolzar els catalans que hi competeixen o amb altres països que, a dia d'avui, ens desperten simpaties com ho poden ser Bèlgica, Suïssa o Alemanya. Tot i així el crac mundial que juga al Barça, Leo Messi, va tenir clar que mai jugaria amb Espanya.

Durant una entrevista al Canal 13 de Buenos Aires, el jugador argentí del Barça i crack mundial, Leo Messi, deixava clar que jugar amb Espanya mai va ser una opció real malgrat que l'entrenador de la selecció sub-17 el va tamptejar per a seleccionar-lo.Així ho explicava: "Justament, parlant amb un amic, l'altre dia, ell em deia: 'Si haguessis jugat per a Espanya ja series campió del món'. Però no seria el mateix per a mi. Ser campió amb l'Argentina seria únic ". I és quan narra un episodi no conegut fins ara: "una vegada, quan jo tenia 15 o 16 anys, va venir el tècnic de la Sub-17. Va ser a Finlàndia. Però jo mai vaig pensar en jugar per a Espanya".