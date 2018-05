[Vídeo] Un exministre socialista prefereix defensar Le Pen abans que reconèixer l'error de comparar-la amb Torra

Un exministre socialista prefereix defensar Le Pen abans que reconèixer l'error de comparar-la amb Torra pic.twitter.com/wuMqber5Pi — directevideos (@directevideos) 29 de maig de 2018

Segons Borrell, el president no podria anar a les llistes de la ultradretana francesa pels polèmics tuits contra 'els espanyols' que li retreu des de fa setmanes l'unionisme perquè -ha dit- Le Pen va expulsar candidats de les seves llistes electorals per fer "tuits denigrants" sobre part de la població francesa. "Aquesta és la realitat", ha sentenciat, en el que ha semblat una defensa de la líder del Front Nacional per no reconèixer l'error de Sánchez de comparar ambdós polítics. A més, pel que fa a Torra, ha criticat el seu llibre (publicat recentment), 'El quadern Suís', i ha criticat que digui que Catalunya "és una colònia" i cridi a l'acció a la comunitat internacional.Sobre l'independentisme, a més, Borrell ha dit que "hi ha coses que el sentit comú demostra que no són veritat" i que Catalunya està "a punt d'un enfrontament social" que pot esdevenir en "incidents greus".