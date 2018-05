C's reparteix díptics del Mundial de Rússia per exaltar el nacionalisme espanyol

Última actualització Dimarts, 29 de maig de 2018 19:30 h

El partit barreja futbol i política sense miraments

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ciudadanos ha decidit usar la selecció espanyola de futbol per a fer campanya electoral de la manera més vil possible: ha fet uns díptics amb Albert Rivera i Inés Arrimadas a la portada per a exaltar el nacionalisme espanyol de cara el Mundial de Rússia d'aquest estiu. De fet, d'aquesta manera, el partit d'Albert Rivera barreja política i futbol, quelcom que censura dràsticament si el Barça s'atreveix a fer, per a treure rèdit electoral.

Arrimadas, Rivera i Girauta patint i a punt de veure com li claven un gol a Espanya Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes la roja, seleccio espanyola

Futbol i política. Apropiar-se d'un sentiment, d'una passió per als espanyols. Usar un torneig mundial per a publicitar-se. Tot això és que pretén Ciudadanos amb aquest "calendari" fet des de l'agrupació de Cs a Aragó. Ciudadanos ha explicat a directe!cat que la intenció és "seguir la selecció espanyola, que és la de tots", ja que es tracta "d'una fita esportiva tan important com un mundial de futbol que es juga cada quatre anys". Des de Cs creuen que "la selecció espanyola ens representa a tots i li desitgem molta sort i que la seva participació sigui la més seguida possible".