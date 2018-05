Enxampada SCC mentint a Twitter per generar violència a les Borges Blanques

A primera hora de la tarda, el perfil oficial de Societat Civil Catalana publicava una foto de les Borges Blanques on s'hi poden veure llacets grocs penjats, creus grogues i el terra forrat de groc en un carrer i l'acompanya del següent text: "Nos llega esta imagen. Colegio en les Borges Blanques. Ayúdanos compartiendo. Os necesitamos. Para los que dicen que no se usan las escuelas como medio de adoctrinamiento en Cataluña."

Poc després, els usuaris s'encarregaven de destapar la clamorosa mentida: no hi ha adoctrinament, ja que no es tracta de cap escola. Resulta que la foto és al bell mig d'un carrer on, a més, no hi ha cap col·legi sinó el poliesportiu del poble. De fet, la foto està treta del diari El Segre en la seva versió digital