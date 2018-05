Cop baix de l'UGT a Dolors Bassa en participar en un acte de SCC

30 de maig de 2018, 01.10 h

M'agradaria saber qui coi es la "clase trabajadora" ? Els metges no trevallen, els enginyers no trevallen? els banquers no trevallen, els botiguers? Ah que es refereix al lumpen, als que no tenen ni estudis ni formacio ! Espero que aviat tota aquesta gent sigui substituida per robots, que com a minim no votaran en contra dels seus interessos.