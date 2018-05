Govern efectiu per acabar amb el 155 i querella contra Rajoy a la vista

Carles V Vilanova Vilanova

30 de maig de 2018, 00.11 h

Super efectiu, però no per restituir el govern legítim ni per implementar una república independent. Si de cas efectiu per anorrear l'independentisme. Encara com no juren de genolls l'aguilutxo mentre li carden una fellatio al Llarena i es deixen engaltar pel Rajoi, tot alhora. És si fa no fa el que han fet...pura impotència que ara voldran compensar amb molt postureo inútil i increible. Però el fet és que han acatat l'amo que per a això serveixen i per res mes, li han regalat una humi... Llegir més