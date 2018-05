Portades: La caverna espanyola preocupada per la caiguda de la Borsa

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

30 de maig de 2018, 09.27 h





Aquesta caiguda de la borsa no és pas el que els ha de preocupar. No és ni tan sols els entremesos de tot el que els caurà al cim amb el pas dels mesos.





El gubiernu dels incomPPetents portarà l'estat a una ruïna moral i econòmica com ni tan sols Franco el va portar.





Per què?



Doncs senzillament, perquè Franco fa més de 40 anys que és mort, pero aquesta colla de franquistes PPaPPanates pretenen seguir governant amb les mateixes receptes que ja fa 40 anys varen demostrar ser ina... Llegir més