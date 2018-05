Jordi Cañas regala el primer insult a Laura Borràs

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 09:30 h

L'exdiputat de Ciudadanos no ha esperat ni un dia per atacar al nou govern

Redacció | L'exdiputat de Ciudadanos Jordi Cañas no ha trigat ni un sol dia a reaccionar al nomenament de la segona tongada de consellers per part del president Torra.

A través d'un twit, Cañas ha atacat a la nova consellera de Cultura, Laura Borràs. Amb contundència ha insultat a la nova responsable de cultura.

Per fer-ho, el de Ciudanos ha recuperat un twit que Borràs va fer fa 7 anys on deia: "avui fa de català, no d'espanyol nascut a Catalunya". Es referia al periodista Josep Pedrerol.





Catalanes y “españoles nacidos en Cataluña”. Esta es la basura ideológica que nutrirá la consejeria de cultura de la Generalitat. Eso y la eliminación del castellano como lengua oficial. Un gobierno ultra, xenófobo, racista y supremacista que habrá que combatir democráticamente. pic.twitter.com/2So9VOzBLf — Jordi Cañas (@jordi_canyas) May 29, 2018 Aquest twit però ha servit a Cañas per recordar que l'única intenció que té el nou govern, segons ell, és "eliminar el castellà com a llengua oficial" i ha aprofitat per referir-se a la nova consellera com a "brossa ideològica".

