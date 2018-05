Nou revers europeu: Holanda també rebutja detenir el conseller Lluís Puig

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 10:00 h

Havia de participar en unes jornades a la Universitat de la Haia

Redacció | Holanda també ha donat un cop de porta a Espanya. Les autoritats del país han rebutjat detenir al conseller Lluís Puig, processat per delictes de desobediència i malversació de fons públics pel procés sobiranista, si viatjava fins aquest país per participar en una jornada celebrada aquest dimarts a la Universitat de la Haia.

Però, per què? L'euroordre cursada pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, té defectes de forma, argument que també va ser utilitzat per Bèlgica per denegar el seu lliurament.

Segons Europa Press, Puig hauria participat en la inauguració de la "setmana catalana" de la universitat holandesa per la qual cosa Espanya, hauria demanat la seva detenció si es traslladava fins al país, fent valer l'euroordre.

Però Holanda s'hauria negat a atendre aquesta petició i han recordat que Bèlgica va acordar no detenir ni a Puig ni als consellers Toni Comín i Meritxell Serrat per un defecte de forma en les ordres europees de detenció.



Finalment, Puig ha intervingut en les jornades a través d'un vídeo enviat prèviament.

