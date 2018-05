Això és el que costaran les cerimònies d'inauguració i cloenda dels Jocs del Mediterrani a Tarragona

No hi ha cap vot

De moment, el diari digital La República Checa ha tingut accés als pressupostos dels jocs. L'organització i el mateix Ajuntament de Tarragona parlen d'uns ingressos de 21.080.925,92 i un superàvit d'11.784,77.

Segons el diari, els costos de les cerimònies d'inauguració i cloenda costaran fins a 1.196.060,00 euros. I això no és tot. Però a aquesta xifra, cal afegir-hi també el disseny dels dos actes a l'empresa FOCUS, valorat en 25.000 euros.

El digital es fa ressò també de quan costarà allotjar i transportar als esportites, àrbitres, VIPs i altres personalitats i la despesa global ascendeix als 7.189.477,98 euros. Transportar als VIPs costarà 491.000 euros mentre que portar els esportistes d'un lloc a l'altre no baixarà dels 584.000 euros. L'allotjament dels VIPs, per altra banda, s'estima que costarà uns 712.000 euros, mentre que el dels jutges i àbitres costarà 283.000 euros. El pressupost de les recepcions i altres actes públics van a part i tenen un pressupost de 89.000 euros.



Medalles i programa cultural

Però en els costos dels jocs també cal sumar-hi el cost de les medalles que és de 21.780 euros i els dels diplomes i banderes que pujaria fins als 130.000 euros. També s'han de pagar els informes dels voluntaris, valorats en 231.000 euros. I l'apartat de comunicació dels jocs que comptarà amb 700 mil euros.

Des de l'Ajuntament, alguns partits ja han manifestat el seu descontentament amb la despesa dels jocs, com la CUP Tarragona. Laia Estrada ha comentat via Twitter el cost d'aquests i el "malbaratament de recursos públics".

Una nova mostra de malbaratament de recursos públics. Independentment de l'administració pública d'on provinguin, el més d'un milió d'euros que gastarem en les cerimònies, ben segur que farien millor servei invertits als diferents barris de la ciutat. https://t.co/WnxFxFSXsz — Laia Estrada (@EstradaLaia) May 29, 2018



També cal incloure la vessant cultural dels jocs. En l'article s'esmenta una partida reservada de 40.000 euros, tot i que el capítol d'esdeveniments ascendeix fins als 83.000. I fins i tot s'hi esmenta una partida sota el títol "sobrecostos per l'ajornament" on hi figuren 489.287,60 euros extres. Des de La República Checa subratllen però que aquesta xifra no apareix desglossada.