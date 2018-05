[Vídeo] El president de RTVE es vanta de sortir als papers de Bárcenas

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 10:30 h

Els treballadors exigeixen la seva dimissió

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | "Destitució immediata". La redacció de RTVE exigeix que dimiteixi el president de la corporació, José Antonio Sánchez, després de les seves "inadmissibles" declaracions. Sánchez va assegurar sense vergonya en seu parlamentària que el seu nom figura als papers de Bárcenas i va carregar contra un diputat de Podemos per les suposades connexions internacionals de la formació lila.





Vamos a ser elegantes y limitarnos sólo al titular. El presidente de #RTVE , José Antonio Sánchez, reconoce en sede parlamentaria figurar en los papeles de Bárcenas. De su forma y estilo ya si acaso hablamos otro día pic.twitter.com/xffSJiBpoH — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 29 de maig de 2018 "Jo no surto ni als papers de l'Iran, on es penja en grues als homosexuals o es mata a cops de pedra a les nenes per donar-se una rebolcada amb el xicot, o on s'assassina a 150 persones per manifestar-se en un carrer de Caracas. ..no, no. Jo estic en els papers de Bárcenas, en els papers tacats de sang mai hi seré", ha reconegut Sánchez en to burlesc en la compareixença davant la Comissió Mixta de Control a RTVE a preguntes del diputat Miguel Vila.

La redacció considera "inadmissibles" aquestes declaracions que demostren que no és un directiu "neutral". Critiquen que no té la "rectitud i responsabilitat exigibles a qui se situa al capdavant de la radiotelevisió pública de tots els espanyols". Per això, demanen la dimissió del president i exigeixen que s'activi immediatament la renovació del Consell d'Administració de RTVE.



Los Consejos de Informativos exigimos la destitución inmediata del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, tras reconocer que aparece en los papeles de Bárcenas en medio de ataques a la oposición, una actitud impropia del que debe dirigir una RTVE plural y neutral #DefiendeRTVE pic.twitter.com/Gcait62BOA — C.Informativos TVE (@CdItve) 29 de maig de 2018

Cal recordar que aquesta no és l'única ''perla'' de Sánchez. També va dir que "l'espanyol és meravellós; Carles I l'emprava per parlar amb Déu" o "Espanya no va ser colonitzadora, sinó evangelitzadora i civilitzadora".





Notícies relacionades