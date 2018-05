Trias sobre la candidatura de Manuel Valls: ''no funcionarà''

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 11:30 h

El líder del Grup Demòcrata demana no centrar les municipals només en l'independentisme

Redacció | El líder del Grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha assegurat que la candidatura de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona "no funcionarà" i no confia que arribi a acceptar la proposta de Ciutadans.

Trias ha matisat que en el cas que finalment es presenti es clavarà una patacada "monumental". El també exalcalde de Barcelona, creu que "hi ha gent que l'intenta utilitzar" en referència a algunes conferències que ha fet l'ex-primer ministre francès a Barcelona, convidat per Societat Civil Catalana i Ciutadans.



De tota manera, Xavier Trias també ha defensat que "seria un error" plantejar les eleccions municipals que s'han de celebrar el 2019 en clau independentista. Trias ha matisat que "Barcelona és la capital de la catalanitat" i per això s'ha de trobar "l'equilibri lògic" entre defensar la ciutat i representar Catalunya.



Xavier Trias ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Els Matins de TV3, en què també hi ha participat l'exalcalde socialista Joan Clos. Clos ha remarcat que "està bé" veure que "un ex-primer ministre francès s'interessa per Barcelona", tot i que també creu que la ciutat "requereix atenció" perquè "l'has d'entendre una mica". Sobre el paper sobiranista de les eleccions, el socialista creu que hi ha una "dinàmica global" de "competència sana" entre grans àrees metropolitanes i que la capital catalana ha d'aspirar a aquesta competició, més enllà de Catalunya i l'estat espanyol.



La polèmica dels llaços grocs





L'exalcalde ha assegurat que "els llaços grocs no tenen res a veure amb el civisme" i ha destacat que el que hi ha a Barcelona és "un problema de convivència" desvinculant-ho del moviment independentista. Trias ha assegurat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha de donar "autoritat perquè es compleixin les coses" i d'aquesta manera resoldre alguns problemes com el que es viu al Raval.



