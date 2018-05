Colau qüestiona la querella per prevaricació contra Rajoy: ''No resoldrà la situació"

No hi ha cap vot

Durant la inauguració aquest dimecres de la fira 'BIZbarcelona', Colau també ha criticat l'anunci d'interposar una querella per prevaricació contra el president de govern espanyol, Mariano Rajoy, per no publicar al DOGC el primer decret de nomenaments.

L'alcaldessa ho ha considerat "legítim" perquè els diputats tenen "els seus drets polítics intactes" però ha avisat que "seguir sumant querelles a querelles" no "resoldrà la situació".



"Reunió urgent'' amb Torra

Ha explicat que ja ha demanat una "reunió urgent" amb Torra perquè tenen "un munt de temes sobre la taula".



Sobre el futur Govern, l'alcaldessa ha dit que s'han de posar "a treballar per donar resposta a la ciutadania" i ha instat a fer-ho "com abans millor".



Demana ''recuperar la normalitat política''

D'altra banda, ha fet una crida al diàleg i a "desjudicialitzar" el conflicte. Segons l'alcaldessa, l'aixecament del 155 és "una oportunitat" i "un punt d'inflexió" per rebaixar la tensió.

Per això, ha demanat "generositat" i "responsabilitat" a les parts per "fer gestos de distensió" i "recuperar la normalitat política". Tanmateix, Colau ha reconegut que la situació és "complicada" perquè "encara hi ha gent a la presó".