Els tripijocs de la sentència del cas Gürtel: ''Un míssil a la democràcia''

Dimecres, 30 de maig de 2018

Aquest és la contundent anàlisi d'un exmagistrat de l'Audiència Nacional

Redacció | L'exjutge espanyol Elpidio José Silva s'ha exclamat de la possibilitat que hi hagi hagut una mà negra que hagi promogut que el jutge que va citar Rajoy en el judici de la Gürtel hagi quedat apartat del tribunal que jutja els casos de la caixa B del PP.

L'exmagistrat de l'Audiència Nacional inhabilitat per la justícia espanyola pel cas Blesa en considerar que va cometre un delicte de prevaricació, no té pèls a la llengua a l'hora de parlar de l'Estat de dret espanyol, ja que en coneix a la perfecció les seves clavegueres. En un tuit ha volgut deixar clar que el canvi al Tribunal del cas Gürtel per afavorir una sentència més suau contra el PP podria ser "un míssil a la democràcia". Concretament afirmava: "Si es proposen alterar la composició d'un Tribunal perquè no s'empresoni a la dona de Barcenas, si és cert tal fet, la fallida és de l'Estat, no només la Justícia. Es tractaria d'un delicte gravíssim, un míssil en la línia de flotació de tota #Democracia.

Si alteraron la composición de un Tribunal "para que" no se encarcele a la mujer de #Barcenas, si es cierto tal hecho, quiebra el Estado, no sólo la Justicia.

Se trataría de un delito gravísimo, un misil en la línea de flotación de toda #Democracia (¡)#CGPJ#PaloZanahoria — Elpidio José Silva (@elpidiojsilva) 30 de maig de 2018

